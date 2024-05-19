غرفة السياحة تكشف الأسعار الجديدة لبرنامج حج فئة الـ 5 نجوم 

كشف حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرفة أخطرت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام، بأن اللجنة الفنية للحج السياحي وافقت خلال اجتماعها الخميس الماضي 16 مايو 2024 على زيادة قيمة برنامج الحج فئة 5 نجوم بنحو 44 ألفا و275 جنيه ما يعادل 3542 ريال، نظرا للظروف الطارئة في تكاليف هذا البرنامج والتي شملت رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر المقدسة بمخيمات منى وعرفات ورسوم النقل وقطار الحرمين.

اللجنة الفنية للحج

وأضاف عنبي لـ«الوطن»، أن اللجنة الفنية للحج أخطرت وزارة السياحة بالزيادة، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة طالبت الشركات بالبدء في تحصيل قيمة الزيادة الجديدة، بعد أن تم إقرارها بشكل رسمي.

أسعار برامج الحج الاقتصادي

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار برامج الحج المستوى الإقتصادي -طيران- لم تشهد أي زيادة عن الأسعار التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار بداية الموسم الحالي، موضحا أن اللجنة الفنية قدرت قيمة تكاليف نقل حجاج المستوى البري وتشمل «الأتوبيس والعبارة» بـ 35 ألف جنيه، تم إضافتها إلى سعر البرنامج، وبدأت الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج البري في تحصيلها.