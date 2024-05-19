غرفة السياحة تنظم ندوات توعوية للحجاج قبل سفرهم إلى السعودية لأداء المناسك

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّ غالبية شركات السياحة ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة ندوات توعوية للفائزين بقرعة الحج السياحي، وذلك قبل سفرهم لأداء مناسك الحج لتعريفهم بتفاصيل البرنامج السياحي الخاص بهم خلال تواجدهم بالسعودية والمتضمن مواعيد السفر والعودة وأماكن الإقامة بمكة والمدينة، مع التنبيه عليهم بضرورة اتباع تعليمات المشرف المرافق لهم.

مخيمات منى

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن» أنَّ تلك الندوات ستوضح ظروف إقامة الحجاج بمشعر منى والمساحة المخصصة لكل حاج داخل المخيم في ظل ضيق المساحة الجغرافية للمشعر، موضحًا أنَّه سيتمّ تعريف الحجاج أيضا بعدد من الأمور التي يجب عدم القيام بها خلال التواجد بالمملكة العربية السعودية، فضلًا عن بعض الأمور التنظيمية الأخرى التي يجب الالتزام بها.

موعد انطلاق رحلات الحج السياحي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنَّ الندوات التوعوية للحجاج ستعقدها كل شركة على حدة، موضحًا أنَّ تلك الندوات مهمة في ضوء قرب انطلاق رحلات الحج السياحي، والتي ستنطلق بداية من يوم 31 مايو الجاري برحلات حج المستوى البري.