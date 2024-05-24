باحثة: دعم مصر لفلسطين ممتد من قبل الحرب على غزة

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية سابق على الأزمة الحالية، فالقاهرة تعتبرها ذات أولوية قصوى لأمنها القومي.

أهمية المسار السلمي لحل القضية الفلسطينية

وتابعت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تؤكد دوما أهمية المسار السلمي والقانوني لحل القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية، قائلة إن حل الدولتين هو الحل الجذري والأساسي لكل الأزمات الأخرى.

دور مصر في الوساطة

وأوضحت أنَّ لمصر دور كبير على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية أو على مستوى التفاوض والوساطة، وكذلك على مستوى القانون الدولي بشقيه، عبر تأييد مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، أو من خلال التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وفك الحصار.