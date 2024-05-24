«ميشغلش التكييف».. ماذا قالت ياسمين رئيس عن زوجها المستقبلي قبل حفل زفافها؟

فاجأت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بنشر صور وفيديوهات من احتفالها بليلة الحنة الخاصة بها، تمهيدًا لحفل زفافها والمقرر له يوم الخميس المقبل بإحدى المدن الساحلية، وذلك بعد عامين من إعلان انفصالها عن زوجها السابق.

مواصفات زوج ياسمين رئيس

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس في لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب ببرنامج «المسرح» على شاشة قناة الحياة، أنها تعلمت من زواجها السابق العديد من الأمور، وتحملت على سبيل راحتها من أجل الطرف الآخر، مشيرة إلى أنها في زواجها المقبل لن تقبل أن زوجها يستخدم التكييف أثناء فترة النوم، قائلة: «أهم حاجة ميشغلش التكييف أنا جيت على نفسي كتير»، مشددة على أن التفاصيل الصغيرة تتراكم مع السنوات وتصبح مشكلات كبيرة.

احتفال ياسمين رئيس بحنتها

واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس فى الساعات القليلة المقبلة، بحفل حنتها والتي اقتصرت على الأصدقاء والمقربين فقط من بينهم الفنانة دينا الشربيني، صبا مبارك، دنيا سامي، نجلاء بدر، ميرهان حسين، لقاء الخميسي، وآخرين.