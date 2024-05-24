ياسمين رئيس تحتفل بليلة الحنة.. وحفل الزفاف قريبا

انتشرت صور للفنانة ياسمين رئيس، بفستان الزفاف، برفقة أصدقائها من الوسط الفني، من بينهم دينا الشربيني وصبا مُبارك وميرهان حسين، ولقاء الخميسي، ونجلاء بدر ودنيا سامي.

تفاصيل احتفال ياسمين رئيس بحنتها

وأثارت ياسمين رئيس الجدل بهذه الصور التي نشرتها عبر ستوري الخاص بها، حيث ارتدت وشاح مكتوب عليه «العروسة»، ونشرها أيضًا عدد من أصدقائها، وأكد مصدر مقرب من ياسمين لـ«الوطن»، أن تِلك الصور من احتفال ياسمين مع صديقاتها بليلة الحنة استعدادًا لحفل الزفاف خلال الأيام المقبلة ولم تكشف عن هوية العريس سواء من داخل الوسط الفني أو من خارجه.

وكتبت ياسمين رئيس تعليقا على الصور تؤكد المعلومات التي تناقلها الجمهور حيث كتتب على واحدة من الصور: «العد التنازلي» على إحدى الصور وعلى صور أخرى كتبت «تيم العروسة».

آخر أعمال ياسمين رئيس

وشاركت مؤخرًا ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل جودر، الذي شاركت فيه البطولة مع النجم ياسر جلال وقدمت فيه شخصية شهرزاد، وشاركهم في البطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.