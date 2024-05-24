رجل أعمال معروف.. مفاجأة حول هوية عريس ياسمين رئيس وموعد حفل الزفاف

كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين رئيس، التي احتفلت أمس بليلة حنتها، مع صديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني، عن هوية عريسها الجديد، وموعد حفل الزفاف.

هوية عريس ياسمين رئيس

قال المصدر إنّ ياسمين رئيس ارتبطت في الآونة الأخيرة برجل أعمال معروف من خارج الوسط الفني، مؤكدًا أنّ حفل الزفاف سيتم الأسبوع المُقبل وتحديدًا يوم الخميس في إحدى المُدن الساحلية.

كيف احتفلت ياسمين رئيس بحنتها؟

وأثارت ياسمين رئيس اليوم الجدل بصور نشرتها عبر ستوري «إنستجرام»، عندما ارتدت وشاحا مكتوب عليه «العروسة»، فيما تناقلت صديقاتها الحالة.

وأكد مصدر مقرب من ياسمين لـ«الوطن»، أنّ تِلك الصور من احتفال ياسمين مع صديقاتها بليلة الحنة، استعدادًا لحفل الزفاف خلال الأيام المقبلة.

ولم تكشف ياسمين رئيس عن هوية العريس، وما إذا كان من داخل الوسط الفني أو من خارجه.

وكتبت ياسمين رئيس تعليقًا على الصور أكد المعلومات التي تناقلها الجمهور: «العد التنازلي» على إحدى الصور، وعلى صور أخرى كتبت «تيم العروسة».