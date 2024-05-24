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معلومات عن زوج ياسمين رئيس.. زواجهما الخميس المقبل (صور)

كتب:

أميرة عزالدين و أحمد شعراني
06:09 م | الجمعة 24 مايو 2024
ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس استعدادها لحفل زفافها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، والذى كان بمثابة مفاجأة لجمهورها لأنها لم تعلن من قبل عن هويته أو أنها تعيش في قصة حب مع أى شخص بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج هادي الباجوري.

وتكشف «الوطن» في السطور التالية 7 معلومات عن زوجها المقبل، والمقرر أن يحتفلا بحفل زفافهما يوم الخميس المقبل بإحدى المدن الساحلية.

5 معلومات عن زوج ياسمين رئيس

وكشف مصدر لـ«الوطن» أن ياسمين رئيس تعرفت منذ فترة على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، ومن المقرر أن يتم العُرس الخميس المُقبل في مدينة الجونة.

وزوج ياسمين رئيس المقبل يدعى أحمد عبد العزيز وهو رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

يعمل أحمد عبدالعزيز زوج ياسمين رئيس المقبل في استكشاف الموارد المعدنية وإعادة تدوير النفايات الصلبة.

لديه مشروعاته الاستثمارية الخاصة في البنيان العربي.

لديه شغف كبير بالرياضة وخاصة الجيم بالإضافة لحب الصيد.

يحب الحيوانات خاصةً الكلاب وسباق السيارات.

سبق له الزواج من قبل، والتقى ياسمين منذ فترة ونشأت بينهما قصة حب أسفرت عن قرار الزواج.

احتفال ياسمين رئيس بحنتها

واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس فى الساعات الماضية بحنتها بوجود أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه من بينهم دينا الشربيني، صبا مبارك، ميرهان حسين، دنيا سامي، نجلاء بدر، لقاء الخميسي وآخرون.

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