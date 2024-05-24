موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط.. اعرف التفاصيل

تستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط، وذلك خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، واعتماد النتيجة رسميًا من قبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط

وحسب مديرية التربية والتعليم بأسيوط، من المقرر أن يكون موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

البدء في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات

وأشارت مديرية التربية والتعليم، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، خلال بيان، إلى البدء في أعمال تصحيح وتقدير الدرجات والرصد عقب انتهاء امتحانات الإعدادية، وذلك في ظل إجراءات مشددة، لضمان إعطاء الطلاب درجاتهم كاملة حسب الاجابات التي أدلوا بها خلال الامتحانات.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط هذا العام 77 ألف طالب في عدد 367 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة منها 333 لجنة إعدادية عامة و34 لجنة إعدادية مهنية.