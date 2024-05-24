قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، سيكون خلال أيام على موقع المديرية وجميع المدارس، بعد انتهاء آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم 22 مايو الماضي، لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وأضاف الفولي، في تصريح لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، سيتحدد عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات، مطالبا المعلمين والمراقبين بتحري الدقة أثناء عمية التصحيح لإعطاء جميع الطلاب والطالبات حقوقهم، مشيرا إلى أن هذا العام له أهمية بالغة لأولياء الأمور والطلاب، لتحديد مصيرهم بدخول مرحلة الثانوي العام.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بدأت يوم 16 مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، وبدأت الان إجازة نهاية العام، وينتظر الطلاب ظهور النتيجة لمعرفة المجموع الكلي وبعد ذلك ظهور تنسيق الثانوي العام.