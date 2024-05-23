موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية.. اعرف الرابط

كشفت مديرية التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات اليوم الخميس، ومن المقرر بدء أعمال تصحيح المواد المختلفة السبت المقبل، تمهيدا لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من محافظ القليوبية خلال الشهر المقبل.

وتستعرض «الوطن» موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية، والمقرر أن تظهر في شهر يونيو المقبل عقب انتهاء اعمال التصحيح التي تبدأ السبت المقبل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم، أنه من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية اعتبارا من 10 يونيو المقبل، وخلال هذه الفترة قبيل عيد الأضحي وانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقررة عقب العيد مشيرة إلي أنه يمكن الحصول علي النتيجة فور اعتمادها في الموعد المحدد علي الرابط التالي من هنا.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأوضحت وكيل وزارة التعليم، أنه تزامنا مع موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية يمكن حصول الطالب على نتيجته عقب اعتمادها وإتاحتها علي الموقع الإلكتروني بالمجموع بالاسم ورقم الجلوس والترتيب على المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية ودرجات المواد.

وحذرت وكيل وزارة التعليم من تسريب النتائج قبل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية في محافظة القليوبية، مشيرة إلى أنها وجهت أعضاء الكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح، ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.