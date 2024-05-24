تستعد مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إلى إعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، إذ تؤهل النتيجة الطلاب للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي، سواء العام أو الفني بتخصصاته المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

قال المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه من المقرر تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه أعمال التصحيح والمراجعة للامتحانات تجري في الوقت الحالي، بعدما انتهى الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات الخميس الماضي.

مراعاة الدقة أثناء أعمال التصحيح

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على مراعاة الدقة أثناء أعمال تصحيح ومراجعة امتحانات الإعدادية، لضمان إعطاء الطلاب والطالبات درجاتهم بدقة وضمان عدم وجود أي أخطاء.

وأوضحت المديرية، في وقت سابق، توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد: 140 درجة