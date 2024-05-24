ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وقال مصدر بمديرية التعليم بالقاهرة لـ«الوطن»، إن أعمال التصحيح تتم حاليًا والمراجعة والرصد، ومن المقرر الانتهاء منها خلال أسبوع لتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وشارك في الامتحانات 201 ألف طالب وطالبة على مستوى القاهرة من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية، موزعين على أكثر من 8 آلاف لجنة.

ومن بين هؤلاء الطلاب، 190 ألف طالب وطالبة في الإعدادية العامة، و3 آلاف طالب وطالبة دمج، و413 في الإعدادية المهنية، و123 في الإعدادية الرياضية، و82 ضعاف السمع، و57 مكفوفين.

و يتم مراعاة مصلحة الطالب في كل الإجراءات وأعمال التصحيح، وتوجد تعليمات منها الاطلاع على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، ومراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به، ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

مراجعة الورقة

وأوضح أنه يتم مراجعة دقيقة للورقة الحاصلة على الدرجة النهائية، وأيضًا الورقة الحاصلة على صفر مع توقيع الموجه الأول على الغلاف وكتابة (تستحق أو لا تستحق).