11 سؤالا شائعا حول أداء امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف إجابتها

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الأسئلة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تُعقد ورقياً في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، في لجان مؤمنة ومراعية لجميع الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

جاءت الإجابة في تقرير أصدرته الوزارة، وتوضّح تفاصيله «الوطن» في إطار دورها الخدمي والتربوي.

هل يمكن الخروج عن دائرة البابل شيت؟

من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة «×» واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً.

ماذا يحدث عند اتلاف ورقة الباب شيت؟

يجب على الطالب التركيز جيدًا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة.

ماذا يحدث عند وجود فراغات في إجابة أسئلة البابل شيت وعدم تظليل الإجابة جيداً؟

على الطالب ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً بقلم جاف أزرق.

هل يوجد وقت إضافي لكتابة البيانات قبل بدء موعد الامتحان؟

جميع اللجان ملتزمة بمواعيد بدء ونهاية الامتحانات فقط دون أي تغيير، وكتابة البيانات لا تستغرق سوى ثوانٍ معدودة.

هل يمكن دخول الامتحان بورقة بيضاء؟

ممنوع منعاً باتا اصطحاب أي أوراق داحل اللجنة ويوجد مسودة في كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها.

هل مسموح بالكتابة في كتيب المفاهيم؟

غير مسموح تماماً ويجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية كما هي عند انتهاء الامتحان.

هل كتيب المفاهيم يختلف عن العام الماضي؟

كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير ويتم تسليمه مع بداية الامتحان واستلامه من الطالب مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان.

هل كل مادة تكون نفس نموذج ورقة الأسئلة؟

غير صحيح ويمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان لأن الاختلاف فقط في ترتيب الأسئلة ولكن يجب على الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات.

هل يوجد نماذج استرشادية هذا العام؟

يمكن الاستعانة بالنماذج التي تم نشرها على موقع الوزارة العام الماضي.

هل يوجد تغيير في امتحان الإنجليزي عن العام الماضي؟

امتحان مادة اللغة الإنجليزية بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير.

هل الامتحانات خارج المجموع بها أسئلة مقالية؟

تقتصر هذه المواد على أسئلة الاختيار من متعدد فقط.