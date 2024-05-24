رابط مراجعة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة من مؤسسة «حياة كريمة»

تنظم المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مراجعات مجانية في المواد المختلفة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، من أجل تسهيل المواد الدراسية على الطلاب وفهمها بشكل جيد.

مراجعة حياة كريمة في مادة الديناميكا

ونظمت «حياة كريمة» اليوم مراجعة لطلاب الثانوية العامة في مادة الديناميكا، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر للتنمية.

رابط مراجعات حياة كريمة في مادة الديناميكا

وقدم المراجعة عاطف عبد الرحمن الخبير المتخصص في مادة الديناميكا، لضمان تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة وسهل الفهم للطلاب، كما أن المراجعة متاحة على قناة مؤسسة حياة كريمة على «يوتيوب»، إضافة إلى توافرها على تطبيق «تعليمي».

ويمكن الوصول إلى المراجعات على «يوتيوب» عبر زيارة الرابط