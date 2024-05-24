30 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في كفر الشيخ غدا

تشهد 122 لجنة عامة على مستوى محافظة كفر الشيخ، تجهيزات وأعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال 33 ألف و40 طالب وطالبة، لأداء أول امتحانات الدبلومات الفنية، غداً السبت، إضافة استقبال 26 استراحة، بـ13 إدارة تعليمية، للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سُبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربة والتعليم بكفر الشيخ.

إنهاء كافة التجهيزات اللازمة

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ مديرية التربية والتعليم قد أنهت كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024 بكافة نوعياتها «الصناعي، التجاري، الفندقي، الزراعي»، والمقرر انعقادها اعتباراً من صباح غداً السبت، الموافق 25 مايو الجاري وتنتهي يوم 6 يونيو المقبل.

وأوضح «عبد الله»، أنّ 33040 طالب وطالبة يؤدون غداً امتحاني «اللغة العربية والتربية الدينية» بـ122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 8915 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، و19949 طالب وطالبة بالتعليم التجاري، و480 طالب وطالبة بالتعليم الفندقي، و3696 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.

تجهيز كافة اللجان الفرعية

وأشار «عبد الله»، إلى أنّ المديرية قامت بتجهيز كافة اللجان الفرعية، وتزويدها بكافة الإمكانيات من «كهرباء، وإنارة، وأثاث، ووسائل تهوية»، كما قامت أيضاً بتجهيز استراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة، وإعدادها إعداداً جيداً، بما يليق بالمعلم وتوفير كافة الإمكانيات من «كهرباء، وإنارة، وأثاث، ووسائل تهوية» وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل استراحة، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

ووجّه «عبد الله»، بضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولاً بأول، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

منع أي تجاوزات داخل اللجان

وذكر «عبد الله»، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت بالعديد من التحذيرات لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشدداً على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير، والتصدي للغش بكافة أنواعه، مع ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.