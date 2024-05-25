حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات المكيفة على خط «القاهرة – السد العالي»، موضحة أن القطارات يتم صيانتها جيداً قبل خروجها على خطوط السكك الحديدية، وجرى توفير وسائل متعددة لحجز التذاكر بجانب شبابيك المحطات منها ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية والهاتف المحمول.

مواعيد القطارات المكيفة

قطار رقم 88 مكيف

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 21:25 دقيقة

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 21:55 دقيقة

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 22:52 دقيقة

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 23:16 دقيقة

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 23:59 دقيقة

- يصل إلى بني مزار الاعة 00:15 دقيقة

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 1:00

- يصل إلى محطة ملوي الساعة 1:37 دقيقة

- يصل إلى محطة ديروط الساعة 1:58 دقيقة

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 3:00

- يصل إلى محطة طما الساعة 3:32 دقيقة

- يصل إلى محطة طهطا الساعة 3:50 دقيقة

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 4:25 دقيقة

- يصل إلى محطة المنشأة الساعة 4:43 دقيقة

- يصل إلى محطة جرجا الساعة 5:00

- يصل إلى محطة البلينا الساعة 5:17 دقيقة

- يصل إلى محطة أبوتشت الساعة 5:35 دقيقة

- يصل إلى محطة فرشوط الساعة 6:07 دقائق

- يصل إلى محطة نجع حمادي الساعة 6:30 دقيقة

- يصل إلى محطة دشنا الساعة 6:50 دقيقة

- يصل إلى محطة قنا الساعة 7:25 دقيقة

- يصل إلى محطة قفط الساعة 7:44 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة قوص الساعة 8:15 دقيقة

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 8:50 دقيقة

- يصل إلى محطة أرمنت الساعة 9:10 دقائق

- يصل إلى محطة إسنا الساعة 9:37 دقيقة

- يصلإلى محطة السباعية الساعة 9:55 دقيقة

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 10:26 دقيقة

- يصل إلى محطة سلوا الساعة 10:53 دقيقة

- يصل إلى محطة كلابشة الساعة 11:06 دقائق

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 11:25 دقيقة

- يصل إلى محطة دراو الساعة 11:38 دقيقة

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 12:10 دقائق.

قطار رقم 990

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:05 دقائق

- يصل إلى محطة أبوتيج الساعة 22:25 دقيقة

- يصل إلى محطة صدفا الساعة 22:36 دقيقة

- يصل إلى محطة طما الساعة 22:47 دقيقة

- يصل إلى محطة طهطا الساعة 23:24 دقيقة

- يصل إلى محطة المراغة الساعة 23:39 دقيقة

قطار رقم 936 مكيف

- يقوم من محطة الساعة القاهرة 7:35 دقيقة

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 8:00

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 9:01 دقيقة

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 9:29 دقيقة

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 10:14 دقيقة

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 11:05 دقائق

قطار رقم 990 مكيف

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 16:25 دقيقة

- يصل إلى محطة العياط الساعة 17:01 دقيقة

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 17:27 دقيقة

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 17:51 دقيقة

- يصل إلى محطة ببا الساعة 18:13 دقيقة

- يصل إلى محطة الفشن الساعة 18:28 دقيقة

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 18:44 دقيقة

- يصل إلى محطة بني مزار الساعة 18:58 دقيقة

- يصل إلى محطة مطاي الساعة 19:10 دقائق

- يصل إلى محطة سمالوط الساعة 19:24 دقيقة

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 19:55 دقيةق

- يصل إلى محطة ملوي الساعة 20:31 دقيةق

- يصل إلى محطة ديروط الساعة 20:52 دقيقة

- يصل إلى محطة منفلوط الساعة 21:23 دقيقة

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:05 دقائق