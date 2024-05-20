كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسماء محطات وقوف القطارات الإضافية في عيد الأضحى المبارك 2024، المقرر تشغيلها اعتبارًا من 10 يونيو المقبل، موضحة أنّه يُجر حالياً الاستعداد لتشغيل هذه القطارات بالتنسيق الكامل مع المحطات، إذ يتم توفير منافذ عديدة لشراء تذاكر القطارات.

محطات وقوف القطارات الإضافية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، محطات وقوف القطارات الإضافية في عيد الأضحى المبارك، وفق الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي كالآتي:

قطار رقم 2249 «أسوان – القاهرة»

يتحرك من محطة أسوان ويمر بمحطات بلانة ودراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والجيزة وأخيراً القاهرة.

قطار رقم 2245 «أسوان – الإسكندرية»

يتحرك من محطة أسوان ويمر بمحطات بلانة ودراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو والسباعة وإسنا والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة والقاهرة وسيدي جابر وأخيراً الإسكندرية.

قطار رقم 2253 «أسوان – الإسكندرية»

يتحرك من محطة أسوان ويمر بمحطات أبوالريش قبلي والخطارة ودراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو والسباعية وإسنا وأرمنت والأقصر وقوص وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة والقاهرة وسيدي جابر وأخيراً الإسكندرية.

قطار 2247 «أسوان – القاهرة»

يتحرك من محطة أسوان ويمر بمحطات بلانة ودراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة وأخيراً القاهرة.

قطار 2248 «القاهرة – أسوان»

يتحرك من محطة القاهرة ويمر بمحطات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي وقنا والأقصر وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم إمبو ودراو وبلانة وأسوان.

قطار 2242 «القاهرة – أسوان»

يتحرك من محطة القاهرة ويمر بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإسنا والشراونة والسباعية وإدفو والطوناب والرمادي وسلوا وكلابشة والرغامة وكوم إمبو ودراو والأعقاب وأخيراً أسوان.

قطار 1942 «القاهرة – أسوان»

يتحرك من محطة القاهرة ويمر بمحطات الجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وطهطا وسوهاج ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو وأخيراً أسوان.

قطار 1946 «القاهرة – أسوان»

يتحرك من محطة القاهرة ويمر بالجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وجرجا ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو وأخيراً أسوان.

قطار رقم 2244 «الإسكندرية – أسوان»

يتحرك من محطة الإسكندرية ويمر بمحطات سيدي جابر وطنطا والقاهرة والجيزة والواسطى وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي وقنا والأقصر وإسنا والسباعية وإدفو وكلابشة وكوم إمبو ودراو وبلانة وأخيراً أسوان.

قطار 2243 «أسوان – القاهرة»

يتحرك من محطة أسوان ويمر بمحطات الأعقاب ودراو وكوم إمبو والرغامة وكلابشة وسلوا والرمادي والطوناب وإدفو والسباعية والشراونة وإسنا والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة وأخيراً القاهرة.

قطار 1955 «أسوان – القاهرة»

يتحرك من محطة أسوان ويمر بمحطات كوم إمبو وإدفو وإسنا والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاد وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة وأخيراً القاهرة.

قطار رقم 1940 «القاهرة – أسوان»

يتحرك من محطة القاهرة ويمر بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإسنا وإدفو وكوم إمبو ودراو وأخيراً أسوان.