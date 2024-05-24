«النقل» تدرس نموذج استثماري لإدارة وتشغيل القطارات المتميزة

أكدت وزارة النقل أهمية استمرار قيام الحكومة الإسبانية بدعم مشروعات وزارة النقل بتقديم تمويلات تنموية بدون نسبة فائدة تذكر وفترة سداد تصل إلى 40 سنة لتنفيذ مشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق وأهمها تحديث وتطوير قطارات المترو للخطين الأول والثاني وكذلك مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخطوط «قليوب - منوف - طنطا» و«قليوب – شبين القناطر- الزقازيق» و«طنطا- زفتى – الزقازيق».

القطارات المتميزة

وأعلنت الاتفاق مع إسبانيا على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة أفضل نموذج استثماري لإدارة وتشغيل القطارات المتميزة بخطوط السكك الحديدية المصرية، كما تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية مشتركة للتعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين المصري والإسباني خاصة فيما يتعلق بفعاليات ومبادرات المنظمة البحرية الدولية.

قطارات السكك الحديدية

وأكد وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، أهمية التعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية خاصة في ضور معدل التنمية الملحوظ التي تشهده مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث يتم دعم كافة الشركات سواء القطاع الخاص أو الحكومي وأهمها شركة رينفي الإسباني المملوكة لوزارة النقل الإسبانية والتي تعتبر أكبر مشغل لقطارات السكك الحديدية في إسبانيا وذلك في ضوء قيام الشركة بالتوسع في إدارة خطوط السكك الحديدية خارج إسبانيا مثل قطار الحرمين بالمملكة العربية السعودية.