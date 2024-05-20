إجراءات عاجلة من السكة الحديد بشأن حركة القطارات مع ارتفاع الحرارة 

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط؛ نظًرا لارتفاع درجة الحرارة، التي تؤثر على القضبان والمعدات، مؤكدة أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط، وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

حركة القطارات منتظمة

وأشارت إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، معربة عن اعتذارها للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.