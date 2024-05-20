للمسافرين.. جدول مواعيد القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية»، موضحة أنه يتم تشغيل أكثر من نوعية قطار كتحيا مصر التهوية الديناميكية والثالثة المكيفة والـ «VIP» والمكيفة، وتقدم القطارات خدمات متميز لجمهور الركاب، بالتزامن مع توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات.

وأوضحت الهيئة أن القطارات تمر على محطات شبرا الخيمة وقليوب وقها وطوخ وبنها وقويسنا وبركة السبع وطنطا وكفر الزيات والتوفيقية وإيتاي البارود ودمنهور وأبوحمص وكفر الدوار وسيدي جابر وأخيراً الإسكندرية.

تعليمات مهمة من السكة الحديد بشأن تشغيل القطارات

- لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية.

- إثابة المجتهدين والمنضبطين وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

- على جميع العاملين بالهيئة العمل على زيادة وتعظيم مواردها المالية.

- المحافظة على كل الأصول والمعدات والجرارات والعربات والمعدات وقطع الغيار.

- اهتمام كبير بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية.

- تعظيم موارد الهيئة المالية.

وسائل حجز تذاكر القطارات

- الموقع الإلكتروني للهيئة.

- الهاتف المحمول.

- ماكينات الدفع الإلكتروني.

- شبابيك التذاكر.

مواعيد القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية»

ترصد «الوطن» في الصور التالية، مواعيد القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية»، وهي كالآتي: