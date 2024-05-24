النائب أحمد عثمان: قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل انتصار للإنسانية

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الأوضاع في غزة، التي صدرت اليوم، وتأمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، ووقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية.

يجب إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات «العدل الدولية»

وقال «عثمان»، إن تلك القرارات تعد انتصارا كبيرا للقضية الفلسطينية، وكذلك الإنسانية، من قبل محكمة العدل الدولية، في ظل الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها أهالي غزة، بسبب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب عضو مجلس النواب، بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها، ودعا المجتمع الدولي للتوقف عن مواقفه المتخاذلة وصمته المريب إزاء انتهاكات وجرائم إسرائيل في قطاع غزة.

إجراءات حازمة وحاسمة ضد إسرائيل

كما طالب أحمد عثمان بأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة وحاسمة ضد إسرائيل، ومحاسبتها على ما ارتكبته من جرائم حرب وضد الإنسانية، وقتل وتشريد للشعب الفلسطيني في غزة، وقتل الأطفال والسيدات والشيوخ دون رحمة.

وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية، كاشفة لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتفضح تل أبيب أمام الرأي العام العالمي.