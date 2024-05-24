«مستقبل وطن»: اتصال الرئيسين السيسي وبايدن يعكس دور مصر لدعم القضية الفلسطينية

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تبذل جهودا غير عادية لدعم القضية الفلسطينية، آخرها اتفاق الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي بايدن خلال اتصال هاتفي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض.

دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين يعكس حجم الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية ضرورة التوصل لحلول جارية لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل ما تسعى إليه دولة الاحتلال من حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف، أن الرئيس السيسي يبذل جهودا غير عادية لحل القضية وعدم تصفيتها بداية من قدرة الدولة المصرية على حشد الرأي العام العالمي الرافض للتهجير القسري، وكشف النقاب عما يجرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولة بشأن وقف إطلاق النار وفتح المعبر من الجانب الفلسطيني ووصول المساعدات، كل هذه القرارات تعكس حجم الدور الذي تقوم به الدولة المصرية من جهود غير عادية لدعم القضية وفي المنطقة.