جدول مهرجان الطبول 2024 .. اعرف أماكن ومواعيد العروض المجانية

تشهد الدورة الـ11 من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح هذا العام، مشاركة 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والمستقلة بمن مختلف الأقاليم، وتتضمن مشاركة متميزة من فرق السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب، وهي جنوب السودان وفلسطين واليابان وكولومبيا والصين والهند، إلى جانب معرض لفن العرائس والماريونيت بإشراف المخرج المسرحي محمد فوزي، يشارك فيه أكثر من 20 فنانا وفنانة.

وقال رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية، إنه سيقام ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام، تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر.

مواعيد حفلات مهرجان الطبول

وتقام الحفلات في الفترة من 26 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل في أماكن متنوعة، وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر - ساحة الهناجر بالأوبرا وبيت السناري بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز، على أن تقدم الحفلات مجانا للجمهور، وتبدأ العروض في التاسعة مساء.

تنطلق فعاليات المهرجان في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، بالتعاون بين وزارة الثقافة مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثار متمثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومكتبات مصر العامة، وبنك القاهرة.