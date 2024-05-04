موعد مهرجان الطبول 2024.. انتصار عبد الفتاح يكشف آخر الاستعدادات

كشف المخرج انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي تنظمه مؤسسة حوار برعاية وزارة الثقافة، جانب من استدادت الدورة 11 من المهرجان، تحت شعار دائم «حوار الطبول من أجل السلام»، بهدف تأكيد أهمية التواصل الإنساني بين شعوب العالم والحفاظ على التراث الإنساني.

وقال عبد الفتاح في تصرحات لـ«الوطن»،، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الطبول هذا العام، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

موعد مهرجان الطبول

وأوضح مؤسس مهرجان الطبول: «ستنطلق فعاليات المهرجان هذا العام في الفترة من 25 إلى 31 مايو الجاري، وتعقد في عدة الأماكن، وهي: مسرح سور القاهرة الشمالي، وبيت السناري، وساحة الهناجر، وقصر الأمير طاز، كما سيعقد ضمن الفعاليات ورشتين للحوار بين الطبول، في أول وآخر أيام المهرجان، لافتا إلى أنه سوف يقدمها برؤية فنية يحدث بينها تداخلات بالرقصات.

الفرق المشاركة في مهرجان الطبول

وأضاف عبد الفتاح: «يجري حاليا اختيار الفرق التي ستشارك في الدورة الحالية، وسيعلن خلال المؤتمر التفاصيل كافة»، إذ يأتي المهرجان هذا العام برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار (هيئة التنشيط السياحي).