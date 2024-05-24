إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت بجميع أنواعها.. اعرف المطلوب

تختلف إجراءت توصيل التيار الكهربائي من مكان لآخر، وفقًا لظروف ومتطلبات كل منشأة، لذا حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إجرات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية، والتي تشمل المباني المعدة لأي أغراض أخرى باستنثاء السكن سواء كانت منشأة أو محل أو غير ذلك.

إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية

ويستلزم توصيل التيار الكهربائي للمنشأت غير السكنية اتباع الخطوات التالية:

1- تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية

وفي حال رغبة المواطنين في توصيل التيار الكهربائي للمشأت السكنية مثل المنازل، لابد من اتباع الإجراءات التالية:

1- استكمال طلب المعاينة والمستندات المطلوبة وتقدم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- سداد مبلغ 50 جنيها مقابل المعاينة عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة.

3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحًا بها تكلفة التوصيل.

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد.