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المنشد مراد رضا: تربيت على إذاعة القرآن الكريم ونصر الدين طوبار والنقشبندي

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الجمعة 24 مايو 2024
المنشد مراد رضا

المنشد مراد رضا

استضاف برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، عبر فضائية الحياة، المنشد مراد رضا، للحديث عن مشواره في مجال الإنشاد.

وقال مراد رضا: «أنا بنشد وعمري 5 سنوات، ففي البداية كان والدي بيدعمني ويحفظني ما ألقيه في الإذاعة المدرسية، وكنت بحب سماع الإنشاد الديني للمبتهلين القدامى».

وأضاف مراد رضا: «تربيت على إذاعة القرآن الكريم وبسمعها من وأنا صغير، وكنت بسمع الشيخ نصر الدين طوبار، والنقشبندي، ومحمد عمران».

وخلال الحلقة أنشد مراد «على باب سيدنا النبي» بصوت جميل.

وتابع: «لما أنشدت «صلي على خير الأنام» بطريقة جميلة أشادت بي شقيقتي فحبيت الإنشاد الديني، وأنا حاليا أعمل في فرقة الشرقية للإنشاد الديني، وبخرج معهم في حفلات، وبننشد ابتهالات وتواشيح دينية».

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