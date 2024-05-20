الأميرة رشا يسري: الرئيس السيسي يقرأ أحداث القضية الفلسطينية بنظرة استباقية
كتب:
شريف سليمان
12:46 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي
قالت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، إنّ القمة العربية في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم شهدت كلمة للرئيس السيسي تضمنت رفضه للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية
وأضافت في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الرئيس السيسي قرأ الأحداث بنظرة استباقية منذ بدايتها، ولغة الخطاب المصري لم تتغير منذ أن بدأت الأزمة، وحرص على أن تقوم الدولة المصرية بدورها جيدا».
المواقف المصرية الثابتة
وتابعت: «الرئيس السيسي أكد في خطابه على المواقف الأساسية المصرية، التي أصبحت مواقف عربية، فهي حجر أساس للانطلاق لحل الدولتين والحل النهائي لنزع فتيل الأزمة في المنطقة».