خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية حملت رسائل للمجتمع الدولي

قال الدكتور أشرف سنجر خبير العلاقات الدولية، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية بالبحرين أمس، دخلت قلب كل مصري وعربي، وحملت رسائل موجهة إلى المجتمع الدولي.

كلمة الرئيس السيسي دخلت قلب كل عربي

وأضاف سنجر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كلمة الرئيس أمس في القمة العربية دخلت قلب كل مصري وعربي، وحملت رسائل موجهة إلى واشنطن والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل المجتمع الدولي وكل الدول الفاعلة القادرة التي يجب أن تتدخل بمزيد من القوة والضغط على دولة الاحتلال بعدما جارت وقتلت وشردت الأطفال الفلسطينيين.

التاريخ سيقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة

وتابع: «الرئيس أعطى في خطابه نصوصا يقف أمامها التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، فقد تحدث أن التاريخ سيقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة بما فيها من قتل واستشهاد أطفال ونساء لا علاقة لهم بشيء إلا أنهم وُلدوا على أرض فلسطين المباركة، وأكد أيضا أن التاريخ سيقف طويلا بالمسؤولية الكبيرة على المجتمع الدولي والولايات المتحدة».