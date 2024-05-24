رئيس «عربية النواب» يرحب بقرارات «العدل الدولية»: نتمنى وقف إطلاق النار بشكل دائم

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الأوضاع في فلسطين.

التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار في فلسطين

وأكد أن قرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه، خطوة مهمة لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار في بيان إلى أن الأمر من جانب المحكمة الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تأكيد دولي جديد أمام العالم أن مصر لم تكن سببا في إغلاقه من قبل.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات، خطوة مهمة، لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية.

واختتم: نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة استئناف لعمليات المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.