نجوم الفن يشاركون علاء مرسي الاحتفال بعقد قران ابنته (صور)

حرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان علاء مرسي، الليلة، في احتفاله بعقد قران ابنته، في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على الحضور، الفنان محمد إمام والنجم محمد هنيدي والفنان بيومي فؤاد وأشرف زكي، ومحمود عبد المغني.

وكان آخر أعمال الفنان علاء مرسي، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، مع الفنان يحيي الفخراني، الذي دار في إطار كوميدي حول السعادة وكيفية تحقيقها، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من إخراج مجدي أبو عميرة.