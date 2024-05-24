الصور الأولى من عقد قران ابنة علاء مرسى بحضور نجوم الفن

يحتفل الفنان علاء مرسي، الليلة، بعقد قران ابنته على شاب من خارج الوسط الفني، في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

أشرف زكي وحمادة هلال وهنيدي أبرز الحضور

وكان فى مقدمة الحضور الفنان محمد هنيدي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان حمادة هلال، ومن المقرر توافد عدد كبير من الفنانين لتقديم التهاني للفنان علاء مرسي، الذي تجمعه علاقة صداقة قوية بالعديد من نجوم الوسط الفني، ويأتي عقد قران ابنته بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

آخر أعمال علاء مرسي

وكان آخر أعمال الفنان علاء مرسي، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، مع الفنان يحيي الفخراني، الذي دار في إطار كوميدي حول السعادة وكيفية تحقيقها، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من إخراج مجدي أبو عميرة.