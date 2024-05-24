تعليمات مهمة من وزارة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية 2024.. اعرفها

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من التعليمات لحجاج الجمعيات الأهلية 2024، بالتزامن مع إعلان موعد انطلاق أول فوج للأراضي المقدسة، والمقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من شهر مايو الجاري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعليمات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن حج الجمعيات الأهلية، وهي كالتالي:

- التواجد مع المجموعة لإنهاء الإجراءات

شددت الوزارة على الحجاج بضرورة التواجد رفقة المشرف والمجموعة المُنضم لها؛ أثناء فترة إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

- التوجه إلى منطقة جلب الحقائب بالمطار

وشددت الوزارة على الحجاج بضرورة التوجه إلى المنطقة المخصصة لجلب الحقائب مع عدم الانزعاج في حالة تأخر وصول الحقائب.

- شراء خط هاتف سعودي وتفعيله

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، ضرورة شراء خط هاتف سعودي وتفعيله على الهاتف الخاص بهم، ومشاركة أرقامهم لجميع أفراد المجموعة والمشرف الخاص بها.

- تسجيل رقم المشرف السعودي

أكدت الوزارة على جميع الحجاج ضرورة تسجيل رقم المشرف السعودي على الهاتف الخاص بهم، وذلك للرجوع له في حالة الحاجة إلى ذلك.

- اتباع تعليمات المشرف

شددت الوزارة على ضرورة إتباع التعليمات التي يوجهها المشرف للمجموعة أثناء فترة التواجد بالباص المتجه من مطار الوصول إلى فندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.