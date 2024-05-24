صاحب العمر.. محمد هنيدي يقبل يد علاء مرسي في كتب كتاب ابنته

«صاحب عمري»، دائمًا ما يصف علاء مرسي محمد هنيدي بهذه الكلمة، نظرًا للصداقة الكبيرة التي بينهما، منذ ظهورهما، ودائمًا ما يتحدث علاء وهنيدي عن تِلك العلاقة الخاصة التي تجمعهما.

واليوم حينما كان يحتفل علاء مرسي بعقد قران ابنته مريم، حرص صديق عمره محمد هنيدي على الحضور، وهو الأمر الذي أسعد «مرسي» بشده، حتى أن كاميرات الحضور التقطت حفاوة السلام والاستقبال التي استقبل بها علاء مرسي للنجم محمد هنيدي، حيث قام بتقبل يده.

علاء مرسي شارك محمد هنيدي في كثير من الأعمال التي قدمها هنيدي، بداية من «وأنت عامل إيه» السيت كوم الذي قدمه هنيدي مع علاء ولي الدين، وأشرف عبد الباقي في منتصف التسعينيات، ولهما أعمال لا تغيب عن أذهان الجمهور حتى وإن كان دور بسيط في أفلام هنيدي، مثل دور الدكتور الذي قدمه في عندليب الدقي الشهير بـ«ماما حلوة».