أحمد العوضي: «ياسمين عبدالعزيز حاجة كبيرة عندي.. ورجوعنا لبعض ده بتاع ربنا»

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، تحدث الفنان أحمد العوضي عن إمكانية العودة للفنانة ياسمين عبد العزيز، على المستويين الفني والعائلي، خاصة بعد تصريحات ياسمين الأخيرة حينما كانت ضيفة مع الإعلامية اسعاد يونس وقالت: «أحمد أنا مش بحبه أنا بعشقه».

وقال العوضي ردًا على سؤال الليثي: «هل ممكن نشوفكم في فيلم سوا»، قائلًا: «طبعا ده شرف ليا»، وعن إمكانية العودة مرة أخرى كزوجين، قال العوضي: «أمر الرجوع دي حاجة بتاع ربنا، أنا أعلنت إني بحب ياسمين جدا جدا والحب والاحترام لا زال ما بيننا، وبيننا كل حاجة حلوة، أنا باركتلها على الإعلان وهي باركتلي على حق عرب، ولو ربنا كاتب إننا نرجع هنرجع، وياسمين حاجة كبيرة عندي جدا».

واختتمت الليثي المداخلة بقوله: «أتمنى أشوفكم في بيت واحد إنت وياسمين، لأنكم نموذج رائع للأزواج في البيت وفي العمل».