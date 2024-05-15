أول تعليق من أحمد العوضي بعد ظهور ياسمين عبدالعزيز بفستان زفاف

فاجأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بظهورها بفستان زفاف ضمن أحدث ظهور أعمالها الدعائية لصالح احدي شركات الاتصالات، غنت لأول مرة، وقدمت اللون الشعبي بصحبة الحكمدار عبدالباسط حمودة، ولاقى الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا من الجمهور.

تعليق أحمد العوضي على ظهور ياسمين عبدالعزيز بفستان زفاف

وفى أول تعليق للفنان أحمد العوضي على ظهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفستان زفاف ضمن الإعلان الدعائي، حرص على تهنئتها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «مبروك يا سمسم إعلان طرررش»، لترد عليه الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلة: «الله يبارك فيك يا عوضيكو».

حقيقة عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فى آخر ظهور اعلامي لها مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، عن حبها الكبير للفنان أحمد العوضي، وأنها تعشقه، ولكن النصيب بيد الله، ولو أراد لعادوا مرة أخري، ورد الفنان احمد العوضي على تلك التصريحات، مؤكدًا أن أمر عودته للفنانة ياسمين عبدالعزيز شخصي للغاية وأن النصيب والقدر ما يحكم علاقتهما.