لوك جديد لـ أحمد العوضي في آخر ظهور له

لوك جديد ظهر به الفنان أحمد العوضي، وذلك خلال صورة نشرها عبر صفحته الخاصة على انستجرام، وظهر فيها بشكل جديد لم يظهر به من قبل، وعلى خلاف اللوك الذي ظهر به في الموسم الرمضاني الماضي خلال مسلسل «حق عرب».

ونشر العوضي، صورة له من داخل سيارته، وظهر فيها بشكل جديد؛ إذ تخلى عن شعره وحلقه، وعلق على الصورة: «مساء الفل على كل إخواتي اللي واحشني».

وحقق أحمد العوضي نجاحا كبيرا بمسلسله حق عرب الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قدم العوضي أول بطولة مُطلقة له وقدم خلاله شخصية عرب السويركي، وشاركه في العمل عدد من النجوم الكبار من بينهم رياض الخولي ووفاء عامر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج فاروق إسماعيل.