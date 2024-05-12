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كارولين عزمي: شعبية أحمد العوضي كبيرة.. والجمهور يلتف حوله

كتب:

أحمد شعراني
07:36 م | الأحد 12 مايو 2024
كارولين عزمي

كارولين عزمي

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن كواليس جديدة بشأن مشهد «الفسيخ والرنجة»، الذي جاء في إحدى حلقات مسلسل «حق عرب»، في رمضان الماضي.

وقالت «عزمي» في ندوة «الوطن»: أثناء تصوير مشهد أكل «الفسيخ والرنجة»، كنا في شارع المعز، وفوجئت بالتفاف الجمهور حول أحمد العوضي بأعداد كبيرة، ولأول مرة أرى كل هذا العدد حول فنان: «اتخضيت».

العوضي يتمتع بشعبية كبيرة في الشارع

وأرجعت كارولين عزمي هذه الحالة إلى تمتع أحمد العوضي بشعبية كبيرة في الشارع المصري: «العوضي يتعامل مع الجمهور كما يقول دائمًا إنهم أخوته، بجانب فكرة المسابقة التي قدمها على السوشيال ميديا، كانت هايلة في الدعاية له وللمسلسل».

أبطال مسلسل حق عرب

يذكر أن مسلسل «حق عر» من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، محمد أحمد ماهر، أحمد عبدالله، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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