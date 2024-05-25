7 تنبيهات مهمة من «التضامن» لحجاج الجمعيات الأهلية عند الوصول إلى الفنادق

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من التعليمات المهمة لحجاج الجمعيات الأهلية 2024، عند الوصول إلى فندق الإقامة في الأراضي المقدسة، وذلك بعد إعلانها تفويج أول فوج إلى السعودية يوم 29 من شهر مايو الجاري.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تعليمات وزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالآتي:

- عدم ترك أي متعلقات خاصة بالحجاج في الباص

شددت وزارة التضامن الاجتماعي، على الحجاج، بضرورة الحرص قبل مغادرة الباص على عدم ترك أي متعلقات خاصة بهم في الباص.

- الحصول على الحقائب

أكدت الوزارة ضرورة الحصول على الحقائب الخاصة بالحجاج، والتي جرى شحنها من مطار الوصول إلى الفندق.

- استلام مفتاح الغرفة ومعرفة مواعيد الوجبات

أوضحت وزارة التضامن، أنه سيقوم المشرف بإعطاء الحجاج مفتاح الغرفة المخصصة للإقامة، وفقًا للتسكين السابق إعداده وإبلاغه لهم.

وأكدت ضرورة معرفة المواعيد المخصصة لتناول الوجبات بالمطعم الخاص بالفندق، وذلك بالتنسيق مع مشرف المجموعة.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بكارت الفندق، والذي يوضح العنوان به وأرقام التليفونات، وذلك لاحتمالية الرجوع إليها في حالة الطوارئ.

- أداء العمرة أذان كان الحاج متجهًا إلى مكة

إذا كان الحاج متوجهًا إلى مكة المكرمة، عليه أن يحرص على أداء العمرة مع المجموعة، والتحلل بعدها مع الأخذ في الاعتبار أن عنوان الفندق مكتوب على كارت التعارف المخصص لكل حاج؛ ليستدل به في العودة من العمرة لتقليل عدد التائهين.

وإذا كان الحاج متجهًا للمدينة المنورة، عليه أن يحرص على زيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة.

- عدم استقبال أي زائر بغرفة الفندق

شددت الوزارة على أنه من غير المقبول استقبال أي من الزائرين بغرف الفندق، أو مطعم الفندق ويتم ذلك فقط في صالة استقبال الفندق.

- حضور الندوات التي يعقدها المشرف

شددت وزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة حضور الندوات التي يلقيها مشرف المجموعة، والعمل على تنفيذ كل التوجيهات، وذلك لتيسير أداء المناسك بسهولة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توجيه أي استفسار ديني، بخصوص مناسك الحج للواعظ الديني الموفد من وزارة الأوقاف المصرية، والمتواجد في بهو الفندق على مدار الساعة، وعدم سؤال أي شخص غير مخول له بإصدار الفتاوى الدينية.