كيف عمل «التحالف الوطني» على تعزيز ملف الحق في الرعاية الصحية؟

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تعزيز جهوده لدعم قطاع الصحة في مصر، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ هذا الجهد يأتي في إطار التزام مصر بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أنّ المادة 12 تنص على حق كل مواطن في مستوى معيشة، يكفل له ولأسرته الحصول على الصحة والمأكل والملبس والمسكن، والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية.

ورش تدريبية للأطباء

وقالت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ ما يقوم به التحالف الوطني للعل الأهلي والتنموي، هو عبارة عن ترجمة لالتزامات الحكمة المصرية، وفقًا للمادة 18 من الدستور، التي تؤكد على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة بمعايير الجودة.

وأضافت أن هذا الجهد يأتي ضمن المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق المواطن في الصحة.

وقالت إنه في إطار تعزيز القطاع الصحي، نفذ التحالف الوطني ورش تدريبية للأطباء من مختلف الجامعات بالتعاون مع خبراء أجانب، كما تم تنظيم بروتوكولات للتعاون مع عدة مستشفيات وجامعات مصرية ودول عربية وأفريقية، لنقل الخبرات الطبية ورفع الكفاءة الطبية.

قوافل طبية

وأكدت أن جهود التحالف الوطني شملت أيضًا إطلاق قوافل طبية تقدم الاستشارات الطبية والأدوية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرات خاصة بعلاج الأمراض العيون وعلاج الأورام السرطانية، وتحسين كفاءة المستشفيات الحكومية، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال حملات التأهيل والدعم الشهري والتأمين الغذائي وغيرها من المبادرات.

واختتمت: «تهدف هذه الجهود إلى توفير الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المناطق المحتاجة، ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوعي العام بالصحة، والمشاركة المجتمعية في هذا الصدد».