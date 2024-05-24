«التحالف الوطني» يطلق القافلة 30 من «ستر وعافية» بالقاهرة

أطلق التحالف الوطني اليوم، قافلة ستر وعافية رقم 30، التي استهدفت أكثر من 20 ألف مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان، وبمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني.

خدمات متنوعة للمواطنين

قافلة التحالف الوطني شملت حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين مثل الخدمات الطبية التي تضم عديدا من التخصصات «باطنة - نساء - أسنان - رمد - أطفال - أنف وأذن للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الضغط والسكر»، وتحضير قوائم العمليات للحالات التي تستدعي ذلك، كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

توزيع مواد غذائية

وتضمنت القافلة أيضًا، حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، كما أقيم كرنفال للأطفال، ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة وغيرها من الأنشطة.

واهتمت القافلة أيضًا بشق التمكين الاقتصادي بقبول طلبات المساعدة في إقامة المشروعات وسداد ديون الغارمات، أما عن شق التطوع، اهتمت القافلة بنشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها بمشاركة من كيانات ومؤسسات التحالف و250 متطوعا.