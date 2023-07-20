المطرب اللبناني جوزيف عطية: ألمس محبة كبيرة من المصريين وسأتجه للتمثيل

قال المطرب اللبناني جوزيف عطية، إنّ أغنية البغددة استغرقت أعمال تحضيرها وقتا طويلا، موضحًا، أن وجوده في مصر هدفه الغناء للشعب المصري، وبخاصة أنه يلمس محبة من منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا».

وأضاف عطية، في حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب ترجمة هذه المحبة على الأرض، وسأحيي حفلات كثيرة في الصيف وحفلات خاصة بمصر».

جوزيف عطية: أنوي دخول عالم التمثيل

وتابع الفنان اللبناني، أنه يحب السينما كثيرا، مشيرًا إلى أنه ينوي دخول عالم التمثيل يوما ما، لكنه لن ينتج، لأن الإنتاج يحتاج إلى شخص متمرس، إذ سيبذل مجهودا كبيرا وسيدفع أموالا كثيرة، وبالتالي، فإنه يتمنى أن يحصل على دور يستطيع أن يؤديه ويجسده بالشكل الأمثل.

جوزيف عطية: كنت مشغولا بالغناء

ولفت، إلى أنه رفض التمثيل في أكثر من عمل فني، لأنه كان مشغولا بالغناء والحفلات والأغاني، كما أنه لم يحب النصوص التي عُرضت عليه، لأنها لا تشبهه، وبالتالي، فإنه لم يكن قادرا على أن يعطيها حقه.