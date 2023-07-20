المطرب اللبناني جوزيف عطية: أي فنان يتمنى التواجد في مصر

قال المطرب اللبناني جوزيف عطية، إنّ أي فنان يتمنى أن يكون موجودا فنيا في مصر، موضحًا: «مصر هدف أي فنان لأن مستوى الفن فيها كبير، وفيها ثقافات مختلفة ما بين الموسيقى والمسرح والتمثيل والسينما».

وأضاف عطية، في حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أغنية «البغددة» التي طرحها باللهجة المصرية، جاءت بعد عدة تجارب باللهجة المصرية، مثل «رايحين على بيتنا»، و«الورد»، و«حلوين»، موضحًا: «أغنية بغددة مختلفة تماما عن كل الألوان، فأنا اتجهت إلى اللون الشعبي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهو معروف بأعماله المميزة والرائعة ولديه طابع خاص، سمعت كل أعماله تقريبا وأحببت التعامل معه».

وتابع الفنان اللبناني: «عندما أغني باللهجة المصرية لا أنتهج معايير معينة، لكن عندما أقدم عملا مختلفا عن لهجتي الأم وهي اللهجة اللبنانية، فأنا أحاول إعطاء الشعب حقهم، وأن يكون العمل أو الأغنية على المستوى المطلوب، لذلك، أستغرق وقتا طويلا في التنفيذ».