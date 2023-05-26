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وفاة المطرب اللبناني محمد جمال في مستشفى لوس أنجلوس بأمريكا

كتب:

محمود الرفاعى
12:41 ص | الجمعة 26 مايو 2023
محمد جمال

محمد جمال

توفي منذ قليل المطرب اللبناني الكبير محمد جمال بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والأغنيات التي صنعت نجوميته في الوطن العربي.

أعلنت الصفحة الرسمية لجمال وفاته أثناء تواجده في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأمريكا.

محمد جمال من مواليد عام 1934

محمد جمال من مواليد عام 1934 في مدينة طرابلس اللبنانية، وتعاون  مع العديد من الشعراء الكبار بالإضافة إلى أنه قام بتلحين العديد من الأغاني لفنانات كبار مثل صباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين.

اشتهرت أغاني جمال في سبعينيات القرن العشرين، وفي أوائل الثمانينيات هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.

محمد جمال تزوج من طروب

كان محمد جمال قد تزوج خلال شبابه من الفنانة الاستعراضية طروب.

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بقلم محمود الرفاعى