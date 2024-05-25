انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، التي تستمر حتى يوم السبت 8 يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1220 مادة في 2562 لجنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، وإزالة أي معوقات أو مشاكل تعيق العملية الامتحانية والتدخل لحل أي مشكلة، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع وصول ورق الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى اللجان الامتحانية في الموعد المحدد.

ووجهت وزارة التعليم تعليمات مشددة بعدم دخول أي وسائل الكترونية سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة أشكاله.

وأضافت الوزارة، أن اللجان جاهزة ومعقمة، والتأكد من التهوية والإضاءة وسلامة الآثاث ، ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعاة التباعد ، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية