فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بامتحان العلوم في ختام الامتحانات ببني سويف

عبر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، عن سعادتهم بامتحان مادة العلوم، اليوم الخميس، في ختام أعمال الامتحانات والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، حيث وصف الطلاب الامتحان بأنه في مستوى الطالب المتوسط.

تعليم بني سويف توجه الشكر للأجهزة التنفيذية والأمنية

من جانبه توجه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بالشكر لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق، على تعاونهم الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة، والتي وجه بها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أثناء أيام الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أسبوع.

طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف يبدون سعادتهم من امتحان العلوم

وأبدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، اليوم، سعادتهم من سهولة امتحان مادة العلوم، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، حيث قالت الطالبة ملك رجب، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد طه الساعي، إن امتحان مادة العلوم رسم البهجة والسعادة على وجوه الطلاب في ختام أعمال الامتحانات التي جاءت على مدار أسبوع كامل بعد امتحان مادة الجبر الذي احتوى على نقاط صعبة .

و قال آدم مصطفى عاشور، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، حيث جاء مباشرًا دون تعقيدات، إلا أنه احتوى على بعض النقاط في مستوى الطالب المتفوق، وأبدى الطالب محمد ابراهيم الشيخ، سعادته من الامتحان قائلا: ختامها مسك

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

واختتم أكثر من 58 ألفا و400 طالب وطالبة، اليوم، امتحانات الشهادة الاعدادية فى محافظة بني سويف، داخل 315 لجنة، بأداء امتحان مادة العلوم.