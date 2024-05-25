سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-5-2024

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25-5-2024 مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 153.75 جنيه للبيع، و153.49 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير بشأن أسعار العملات الأجنبية عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 153.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 152.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 153.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 153.49 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في بنك القاهرة للبيع 153.81 جنيه، وللشراء 152.88 جنيه.

فيما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 153.81 للبيع، وللشراء 148.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم السبت 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي اليوم السبت 12.23 ريال.