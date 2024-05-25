الفنان رشوان توفيق يرد على شائعة وفاته: أنتظر عرض فيلم «أهل الكهف»

رد الفنان رشوان توفيق على شائعة وفاته إثر أزمة صحية مفاجئة، التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة وفاة رشوان توفيق

وقال الفنان رشوان توفيق، لـ«الوطن» إن ما أثير حول إصابته بوعكة صحية غير صحيح، ولا يعلم لماذا تتجدد هذه الشائعات كل فترة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أضاف أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد «أهل الكهف»، الذي انتهى من تصويره مؤخرا، مشيرا إلى أنه يظهر فيه بشكل مختلف.

تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف تدور أحداثه في إطار خيالي، حول قصة 3 أشخاص يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا كبيرا.

ويشارك في بطولة فيلم أهل الكهف عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، بسنت شوقي وأحمد وفيق.