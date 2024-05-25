فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي لعام 2025 بالقاهرة.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة القاهرة من خلال مديرية التربية والتعليم في تقرير لها، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2024-2025، وإتاحة التقديم إلكترونيًا أمام أولياء الأمور بداية من السبت المقبل 1 يونيو المقبل.

السن المناسبة للتقديم للصف الأول الابتدائي

ويستمر التقديم على مدار الشهر، ويبدأ السن للصف الأول الابتدائى من 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويتم التنسيق طبقًا للكثافة وظروف المديرية التعليمية في إطار ضوابط الالتحاق بمدارس التربية والتعليم.

وأشار التقرير إلى أنه فور تقديم ولي أمر التلميذ، تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، على أنّ يكون التقديم من هنا.

نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي

وأوضحت أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي، من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني، وبعد إعلان النتيجة، يجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، مع متابعة القبول النهائي بعد تسليم الملف، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه البيانات المطلوبة.