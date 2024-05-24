إعلان نتيجة سنوات النقل داخل مدارس القاهرة غدا السبت

أكدت محافظة القاهرة، إتاحة نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 من الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، على موقع الخدمات التعليمية الذي يقدم خدمات للطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية.

نتيجة سنوات النقل بالقاهرة

وأشارت إلى أنّه من يرغب في الحصول على نتيجة سنوات النقل، الدخول على رابط النتيجة وملء البيانات المطلوبة من الرقم القومي والمرحلة الدراسية والفصل الدراسي.

ومن جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعلان نتيجة آخر العام الدراسي من سنوات النقل 2023-2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك على موقع المحافظة، كما ستكون النتيجة متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس غدًا السبت ومجانية.

التحويلات المدرسية للطلاب

وتقدم محافظة القاهرة عددا من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور بشكل إلكتروني منها التحويلات المدرسية ونتيجة سنوات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، استخراج بيان النجاح، التقديم لرياض الأطفال.