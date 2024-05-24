محافظة القاهرة تستعد لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وجهت محافظة القاهرة، الأحياء وهيئة النظافة بتطهير محيط لجان المدارس ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بمناسبة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اليوم السبت على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القاهرة.

وشددت المحافظة على إزالة أي إشغالات أو باعة جائلين حول المدارس وتوفير كل سبل الهدوء والراحة للجان الامتحانات، حيث ينتظم أكثر من 51 ألف طالب وطالبة في امتحانات الدبلومات بالقاهرة.

تأمين اللجان

وتلقت المحافظة تقريرا من مديرية التعليم بالقاهرة، عن استعدادات الامتحانات، من تأمين اللجان والكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة لتسير الامتحانات بسهولة ويسر وأمان ومتابعة استراحات المراقبين، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والملاحظين داخل اللجان مع التشديد بمنع الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع تأمين نقل الامتحانات من أسئلة وأجوبة.

الرعاية الصحية

وشددت المحافظة، على الاهتمام بالجانب الصحي من توفير الرعاية الصحية داخل اللجان والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية بكل لجنة للاطمئنان على الطلاب فترة الامتحانات والطلاب، الذين جرى توزيعهم على 195 لجنة على مستوى القاهرة.

تهوية اللجان

وشددت أجهزة المحافظة، على أهمية التهوية والإضاءة وسلامة المقاعد، مع مراعاة التباعد واتخاذ الإجراءات الوقائية والأمنية، ويكون الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كاف، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة، والتحذير من الغش منعا لتعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الإمتحان، وأهمية الانضباط والهدوء داخل اللجنة، ومنع دخول التليفون المحمول إلى اللجان.